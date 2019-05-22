Место главврача клиники им. Мешалкина, уволенного после скандала с госзакупками, занял кардиохирург с 35-летним стажем

22 Май 07:30 2019-05-22T07:31:31+03:00

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Стало известно о том, кто занял освободившуюся должность руководителя клиники Мешалкина. Приказ о новом назначении подписали в Министерстве здравоохранения России.

— На должность руководителя клиники доктор медицинских наук, профессор, главный трансплантолог Минздрава России в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах назначен Александр Чернявский. Он вступил в свою должность 18 мая, — сообщили в пресс-службе НИИ патологии кровообращения имени академика Мешалкина.

Александр Чернявский является заслуженным деятелем науки РФ, а также лауреатом премии Правительства РФ 2014 года в области науки и техники за работу «Разработка и внедрение в практику здравоохранения инновационных научно-технологических и организационных решений по повышению эффективности трансплантации сердца».

Напомним, после недавнего скандала с госзакупками и арестом Евгения Покушалова Минздрав России уволил с занимаемой должности руководителя клиники им. Мешалкина Александра Караськова. Ведущий кардиохирург проработал в клинике Мешалкина больше трех десятков лет, 20 из которых он возглавлял учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU