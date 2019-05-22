Меньше сантиметра: новосибирец сделал микроикону святого Николая из слоновой кости и золота

22 Май 06:22 2019-05-22T06:22:44+03:00

Новосибирский умелец изготовил миниатюрную икону и даже освятил ее в Италии

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Икона святого Николая Чудотворца размерами всего 6,8 на 8 миллиметров. Автор этого необычно маленького творения — микроминиатюрист Владимир Анискин

— Сегодня, 22 мая — день памяти Святого Николая Чудотворца, а у меня как раз есть работа — икона с его изображением. Она не совсем новая, я ее сделал в 2017 году. Точнее, три таких иконы, все они были освящены на мощах Николая Чудотворца в городе Бари Италии, куда я и ездил специально для этого. Одну икону я подарил настоятелю Патриаршего подворья в городе Бари, вторую подарил основательнице музея микроминиатюры «Русский Левша» в Санкт-Петербурге, а одна — осталась у меня, — рассказал «КП» — Новосибирск» микроминиатюрист Владимир Анискин.

Он добавил, что икона классического размера: 6,8х8 миллиметров.

— Рисунок выполнен акварелью, некоторые части, например, руки святого — из слоновой кости, олово и золото — обрамление оклада. Икона размещена на камне азурите, — уточнил мастер.

Отметим, недавно сибирский левша удивил своей миниатюрной работой к празднику — 9 мая. На рисовом зернышке он нарисовал памятник Воину-освободителю.

ИСТОЧНИК KP.RU