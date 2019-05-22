Ищут жертв: полицейские поймали уличного грабителя, промышлявшего в Академгородке

22 Май 04:57 2019-05-22T05:00:42+03:00

Мужчину проверяют на причастность к другим преступлениям. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина напал на улице на прохожую и забрал у нее сотовый телефон

Изменить размер текста: A A

Уличный грабеж произошел в жилом массиве Нижняя Ельцовка Академгородка. Подозреваемого, который оказался местным жителем, вскоре задержали.

— 19 мая возле дома по улице Зоологической в Советском районе неизвестный отобрал у проходившей мимо женщины сотовый телефон. Женщина обратилась с заявлением в полицию. Ущерб составил более 13 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейским удалось в кратчайшие сроки задержать подозреваемого в преступлении, им оказался 33-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. Похищенный телефон у него изъяли.

— Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. Проводится расследование, в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Всех, кто пострадал от каких-либо действий подозреваемого, изображенного на фотографии, просят сообщить в отдел полиции № 10 «Советский» по телефонам: 232-19-02 (дежурная часть), 232-17-70 (уголовный розыск).

ИСТОЧНИК KP.RU