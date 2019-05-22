Погода на день в Новосибирске: 22 мая будет плюс 14 градусов и дождь

22 Май 04:18 2019-05-22T04:18:24+03:00

Сегодня в городе будет прохладно и сыро. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня в городе будет дождливо и прохладно, днем до плюс 14-17 градусов, возможно усиление ветра до 14 метров в секунду.

— В среду, 22 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура днем составит плюс 15-17 градусов, к ночи похолодает до плюс 5-7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 4-9 метров в секунду и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Дневная температура будет в пределах плюс 13-18 градусов, ночная около плюс 2-7 градусов, при прояснениях заморозки до минус 3 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 14 градусов днем и до плюс 5 градусов ночью. Такая дождливая и пасмурная погода продержится в городе до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU