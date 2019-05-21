2019-05-21T16:28:26+03:00
Общество

«Грязные трусы выставляете ради лайков»: русская Барби раскритиковала девушек, которые жалуются на измены мужей

Юлия Кригер считает, что нельзя о своей личной жизни рассказывать в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Юлия Кригер считает, что все мужчины изменяют. Фото: соцсети.Юлия Кригер считает, что все мужчины изменяют. Фото: соцсети.
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Сибирячка Юлия Кригер, которую британские журналисты окрестили русской Баррби за кукольную внешность, за словом в карман не лезет. В этот раз блондинка решилась пройти по девушка, которые жалуются на измену мужа в соцсетях.

- С каких пор стало модно плакаться в интернете о том, что ваш муж изменил? Со всеми подробностями, в красках, просить поддержать вас стомиллионным лайками, - недоумевает Юлия. - Реально что ли все свои грязные трусы выставляете ради лайков?

А дальше девушка начинает рассуждать уже непосредственно о мужских изменах:

- Насколько мне известно, мужчины изменяли, изменяют и будут изменять, и вы не первая и далеко не последняя, - считает Юлия. - Просто, кто-то из уважения к вам делает все по уму, и вы ни одной зацепочки не найдете, кроме своего шестого чувства. Кто-то же более интригующим находит это делать чуть ли не перед носом. А самый топчик - с лучшими подругами.

Ну а если уж вы своего супруга поймали на интрижке на стороне, то русская Барби советует не рубить с плеча:

- Варианта два: прощаться с таким мужем, найти нового, через года узнать, что и он изменяет; либо жить и не замечать этого всего, - пишет Юлия. - А возможно, вам действительно подфартило и именно ваш - не такой как все! Но все личное выливать в интернет - это дно!

ИСТОЧНИК KP.RU

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