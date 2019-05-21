2019-05-21T13:31:00+03:00
Общество

У нас не посылают: в Новосибирске оказалось меньше хамов, чем в Москве

Чаще всего люди хамят в магазинах и на рынках
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирск занял 25-е место в ретинге хамских городов.Новосибирск занял 25-е место в ретинге хамских городов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новосибирск оказался одним из самых культурных городов в рейтинге самых хамских, уступив только Санкт-Петербургу и Владивостоку. Такие результаты показал проведенный в мае 2019 года в 27 городах России независимым маркетинговым агентством ZOOM MARKET социологический опрос.

У людей интересовались: часто ли они сталкиваются с хамством, где хамят чаще всего и часто ли хамите сами. В опросе участвовали 3240 респондентов.

— Самым хамским городом признана Пермь, которой и досталось первое место. Второе досталось Челябинску, а тройку замкнул Саратов. Столице России — Москве досталось четвертое место в рейтинге, — говорится в исследовании.

Новосибирск же занял 25-ую строчку, уступив лишь Санкт-Петербургу и Владивостоку, которые и замкнули рейтинг, оказавшись самыми культурными городами с самыми воспитанными горожанами.

Коммерческий директор агентства Андрей Штыров отметил, что чаще всего люди хамят в магазинах и на рынках — так ответили 38% опрошенных, в точках общественного питания (23%), на улице (19%), в транспорте (16%) и в муниципальных учреждениях (4%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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