Ребенок в прицепе: пара экстремалов с дочкой отправилась в кругосветку на велосипедах по Европе

СЕГОДНЯ 10:21 2019-05-21T11:25:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Анастасия Тенче хорошо знакома слушателя радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Она была ведущей, и во время одного из эфиров и познакомилась с будущим мужем - путешественником Никитой. Переехала к нему в Чувашию, родила дочку. И теперь вместе с супругой и 11-месячным ребенком отправились из Чувашии в кругосветное путешествие на велосипедах.

— Свое путешествие мы начали вчера утром втроем: я, муж и наша дочка Аяран поехали на двух обычных городских велосипедах с детским прицепом. Свой транспорт мы перед поездкой, конечно, немного модернизировали под себя: заменили рули, педали - это нужно для лучшего сцепления с дорогой. За день мы проехали почти 30 километров, там поставили палатку, заварили травяной чай, сварили гречку, отогрелись у костра. Для первого дня это нормально. Потом надеемся раза в два больше проезжать. В планах доехать до Санкт-Петербурга, оттуда хотим в Финляндию заехать и по Европе уже в сторону юга на зимовку поехать, — рассказала о семейном кругосветном путешествии «КП» — Новосибирск» сибирячка Анастасия Тенче.

Ночевать путешественники собираются в палатке и у знакомых. Фото: instagram.com/nastya_tenche.

Перезимовать семья путешественников планирует на Балканах.

— Дочка Ая пока еще не ходит, только учится ходить. Вчера дорогу она перенесла отлично, почти все время спала. Хотя погода вчера не сильно радовала: был и встречный ветер, и дождь прошел. Так что первый день очень впечатляющий был. По городу мы с ней уже пробовали ездить с самой зимы: надо было ее к прицепу приучать. Прицеп для ребенка мы заказывали специально в Германии, у нас обычно для велосипедов только детские кресла, но они маленькие и пластиковые, а прицепы без амортизаторов, ребенок чувствует каждую кочку — для длительных поездок неудобные. А в прицепе и безопаснее и комфортнее, да и вещи еще влезли. Да и спать в нем хорошо: все закрыто от ветра, солнца и дождя, — поделилась Анастасия.

Она уточнила, что перед поездкой они взвесили весь «багаж»: прицеп, вместе с вещами и Аей весит 33 килограмма.

— У мужа Никиты велосипед вместе с ним весит 99 килограммов, у меня со мной- 96 килограммов. Такие тяжеловесы поехали, — шутит сибирячка.

Она поделилась, что ночевать в дороге, в основном они планируем в палатке, пока погода позволяет, да и на улице скоро лето. Ну и в гости заезжать собираются, их много знакомых приглашает.

— Это наше не первое путешествие с мужем, но первое — с ребенком. Муж у меня до нашего знакомства путешествовал по Азии, и когда приехал в Новосибирск, мы с ним и познакомились. Потом он уехал в путешествие по Китаю, Вьетнаму, Тайланду, Камбодже, Монголии и когда возвращался через Алтай, я к нему приехала, и оттуда мы уже поехали вместе на велосипедах в Чувашию. Тогда наше путешествие заняло почти три месяца. Сейчас же мы ждали, когда ребенок подрастет немного, — поведала Анастасия.

За сутки семья проехала 30 километров. Фото: instagram.com/nastya_tenche.

Близкие экстремалов к длительным поездкам Насти и Никиты уже привыкли.

— Наши родители нас поддерживают, следят за нашим путешествием в соцсетях, иногда даже что-то репостят. О своих страхах нам не говорят, в целом, реагируют нормально, — отметила девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU