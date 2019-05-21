«Это был крысиный яд»: в прокуратуре назвали вещество, которым отравились 13 школьников в Чанах
В прокуратуре Чановского района проводят проверку в связи с массовых отравлением второклассников местной школы №2. Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда»-Новосибирск», детям пришлось делать промывание желудка, многие жаловались на тошноту и першение в горле. Очевидцы рассказали, что ребятишки попробовали крысиный яд. Это подтверждают в прокуратуре.
— 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 детей с диагнозом — отравление ядовитым веществом, крысиным ядом. Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе, — сообщает прокуратура Новосибирской области.
Жизни школьников ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. А вот родителям мальчика и учителям предстоит объясняться с сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета. со следователями, так как СКР также начал свою проверку.
— Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщает областная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU