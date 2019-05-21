2019-05-21T08:52:19+03:00
Происшествия

«Это был крысиный яд»: в прокуратуре назвали вещество, которым отравились 13 школьников в Чанах

Второклассник принес его на уроки из дома, а потом угостил своих друзей
Виктория МИНАЕВА
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Детей отправили в больницу.Детей отправили в больницу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В прокуратуре Чановского района проводят проверку в связи с массовых отравлением второклассников местной школы №2. Напомним, как ранее писала «Комсомольская правда»-Новосибирск», детям пришлось делать промывание желудка, многие жаловались на тошноту и першение в горле. Очевидцы рассказали, что ребятишки попробовали крысиный яд. Это подтверждают в прокуратуре.

— 20 мая в приемный покой Чановской ЦРБ поступили 13 детей с диагнозом — отравление ядовитым веществом, крысиным ядом. Предположительно, один из учеников класса, взяв в доме ядовитое вещество для уничтожения грызунов, угостил им других детей в школе, — сообщает прокуратура Новосибирской области.

Жизни школьников ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное. А вот родителям мальчика и учителям предстоит объясняться с сотрудниками прокуратуры и Следственного комитета. со следователями, так как СКР также начал свою проверку.

— Органы прокуратуры в ходе проверки оценят действия органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования, — сообщает областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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