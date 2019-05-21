Ножкой эть! Балерина станцевала у фонарного столба ради красивой фотосессии

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-21T08:37:00+03:00

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Новосибирский фотограф Михаил Решетников, который славится своими откровенными снимками, в этот раз решил поиграть с контрастами. Сибиряк снял хрупкую балерину на фоне каменных «джунглей».

Съемка прошла в ЖК "Панорама". Фото: Михаил Решетников.

— Девушка, которая поучаствовала в фотосессии, обучает маленьких детей балету. А мне как раз хотелось сделать фото танцовщицы в пуантах. И место мне нравится: жилой комплекс «Панорама» на Немировича-Данченко выглядит по-европейски, не похож на остальной Новосибирск, где все серенькое. Съемка проходила около недели назад. Открыли сезон уличных танцев, которые я снимаю каждый год, таким образом, — рассказал «КП» — Новосибирск» Михаил Решетников.

Хрупкая девушка в пуантах контрастирует на фоне большой архитектуры. Фото: Михаил Решетников.

Фото: Михаил Решетников.

Он добавил, что маленькая, изящная балерина на фоне большой архитектуры смотрится красиво. Да и в пуантах далеко не каждая девушка может красиво позировать.

Фото: Михаил Решетников.

Напомним, Михаил Решетников известен своими необычными фотосессиями. Например, в апреле девушка в одной лишь прозрачной ткани на бедрах позировала для него на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU