2019-05-21T08:37:00+03:00
Общество

Ножкой эть! Балерина станцевала у фонарного столба ради красивой фотосессии

Проходили съемки во дворе обычной высотки на глазах у прохожих
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Девушка на фото - детский хореограф. Фото: Михаил Решетников.Девушка на фото - детский хореограф. Фото: Михаил Решетников.
Изменить размер текста:

Новосибирский фотограф Михаил Решетников, который славится своими откровенными снимками, в этот раз решил поиграть с контрастами. Сибиряк снял хрупкую балерину на фоне каменных «джунглей».

Съемка прошла в ЖК "Панорама". Фото: Михаил Решетников.

Съемка прошла в ЖК "Панорама". Фото: Михаил Решетников.

— Девушка, которая поучаствовала в фотосессии, обучает маленьких детей балету. А мне как раз хотелось сделать фото танцовщицы в пуантах. И место мне нравится: жилой комплекс «Панорама» на Немировича-Данченко выглядит по-европейски, не похож на остальной Новосибирск, где все серенькое. Съемка проходила около недели назад. Открыли сезон уличных танцев, которые я снимаю каждый год, таким образом, — рассказал «КП» — Новосибирск» Михаил Решетников.

Хрупкая девушка в пуантах контрастирует на фоне большой архитектуры. Фото: Михаил Решетников.

Хрупкая девушка в пуантах контрастирует на фоне большой архитектуры. Фото: Михаил Решетников.

Фото: Михаил Решетников.

Фото: Михаил Решетников.

Он добавил, что маленькая, изящная балерина на фоне большой архитектуры смотрится красиво. Да и в пуантах далеко не каждая девушка может красиво позировать.

Фото: Михаил Решетников.

Фото: Михаил Решетников.

Напомним, Михаил Решетников известен своими необычными фотосессиями. Например, в апреле девушка в одной лишь прозрачной ткани на бедрах позировала для него на льду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это был крысиный яд»: в прокуратуре назвали вещество, которым отравились 13 школьников в Чанах
Сельская экстремистка: суд признал новосибирскую учительницу виновной в возбуждении вражды
Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето»
50 граммов за свободу: в аэропорту Толмачево задержали новосибирца с героином
Пушистая спортсменка: видео, как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети
«Ты не пройдешь»: два автобуса устроили ДТП на Никитина в битве за пассажиров
Запер двери и лег спать: сибиряк пойдет под суд за замерзшего насмерть напарника
Погода на день в Новосибирске: 21 мая будет дождливо
Небо горит! Новосибирцы выкладывают фотографии невероятного заката
«Кто здесь главный?»: сурок и пес устроили разборки на лесной тропинке
Пропал после звонка домой: в Новосибирске ищут парня с торчащей лопаткой
«Гвардейцы» предотвратили кражи, драки и пожар
Охрана не заметила: рецидивист зашел в новосибирскую школу и украл у детей 5 мобильников
Остин мучился, не ел: ветеринары усыпили молодого льва, чтобы удалить ему больной зуб
В Бердске выгорели ритуальная служба и детский садик
Полицейский бил мужчину законно: дело об участковом и собаке без намордника прокомментировала прокуратура
Полосатые обжоры: пугливые бурундуки согласились позировать за еду
Больше 2000 домов: неделя начнется с масштабного отключения воды
УЖасная находка: новосибирцев напугала змея во дворе дома
Банк УРАЛСИБ за I квартал 2019 года получил прибыль 4,7 миллиарда рублей по РСБУ
3 аварийных дома в Ордынском районе расселят осенью 2020 года
Самый умный зайка: детеныш-сирота удивил волонтеров своей сообразительностью
Опасность на воде: МЧС предупреждает о плавающей по Оби древесине
«Стыдно за наше поколение»: новосибирцев возмутил брошенный среди мусора портрет ветерана
Когда утро не задалось: в Новосибирске «Тойота» снесла ограждение, светофор и дорожный знак
Погода на день в Новосибирске: 20 мая обещают дождь
В фольге и воде: сибиряки устроили «космическую» фотосессию на пляже