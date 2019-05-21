2019-05-21T07:01:47+03:00
Общество

Сельская экстремистка: суд признал новосибирскую учительницу виновной в возбуждении вражды

Впрочем, изменения в законе избавили женщину от уголовного наказания
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Натальи Ивановна (на фото) попала под суд после ссоры с мамой ученицы.Натальи Ивановна (на фото) попала под суд после ссоры с мамой ученицы.
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Суд признал школьную учительницу виновной в экстремизме. Так закончился процесс в Болотнинском районе.

Напомним, под статью Наталья Оганисян попала из-за конфликта с мигранткой. Перепалка разгорелась на родительском собрании, женщина из Узбекистана была на нем в качестве одной из родительниц.

Свидетели говорят, что преподаватель заставляла женщину говорить по-русски и называла чуркой. Сама Оганисян это отрицает.

- Я никого не заставляла говорить по-русски! – Заявила учительница Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск». - Директор говорит: «Вы сказали, научись говорить по-русски». Я не помню, возможно, сказала. Но разве я что-то сказала неправильно? Мы находимся на территории России. Я всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату воспитывала у детей любовь к русскому языку.

- Она вскакивает и начинает на меня кричать: «пошла вон отсюда!». Как разгорелся конфликт между учительницей и иностранкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Суд, все-таки, счел, что женщина нарушила экстремистскую статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Но с прошлого года это официально не считается криминалом, так что уголовного наказания для Оганисян не будет.

Но вот на сайте Росфинмониторинга женщина числится в списке действующих террористов и экстремистов.

Учительница попала в список экстремистов.

Учительница попала в список экстремистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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