2019-05-21T06:42:15+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новый сезонный срочный вклад «Лето»

Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 1500 долларов США
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Вклад может быть размещен на сроки 181, 367 или 732 дня.

Вклад «Лето» можно открыть в любом офисе Банка, а также в интернет-банке и мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока и способа открытия вклада. Максимальная ставка - до 8% годовых в рублях и до 2,5% годовых в долларах США доступна в случае оформления вклада дистанционно - в интернет- или мобильном банке УРАЛСИБ.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01% годовых.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатно) или на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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