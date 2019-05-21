Пушистая спортсменка: видео, как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети
Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, приютившая три года назад белку, продолжает радовать подписчиков новыми забавными видео из жизни своей любимицы. В этот раз сибирячка выложила в «Инстаграме» ролик, где Соня танцует во сне.
— Танцевальное настроение, или зарядка во сне, — назвала свое видео хозяйка Сони.
Пока рыжая красавица уснула, Елена решила за Соню поделать ее лапками танцевальные движения. А Соня и не против, лишь иногда видно, как у нее сквозь дрему слегка подергивается губка, да и то, в такт музыке. Пользователи соцсетей нашли видео очень милым, вот что они пишут в комментариях:
— Интересный пилатес,- отмечает один.
— Зарядка, — соглашается второй.
— Безусловное доверие Сонечки, — подмечает третий.
— Здесь подойдет песня Высоцкого про зарядку, — советует четвертый.
— Милота милейшая, — восхищается пятый.
Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 8 тысяч подписчиков.
Как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU