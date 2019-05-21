2019-05-21T06:16:25+03:00
Дом. Семья

Пушистая спортсменка: видео, как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети

Танец белочки Сони во сне покорил сибиряков — и поспала, и физические упражнения поделала
Надежда ЯРКОВА
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У Сони получается танцевать даже во сне. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.У Сони получается танцевать даже во сне. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
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Жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова, приютившая три года назад белку, продолжает радовать подписчиков новыми забавными видео из жизни своей любимицы. В этот раз сибирячка выложила в «Инстаграме» ролик, где Соня танцует во сне.

— Танцевальное настроение, или зарядка во сне, — назвала свое видео хозяйка Сони.

Пока рыжая красавица уснула, Елена решила за Соню поделать ее лапками танцевальные движения. А Соня и не против, лишь иногда видно, как у нее сквозь дрему слегка подергивается губка, да и то, в такт музыке. Пользователи соцсетей нашли видео очень милым, вот что они пишут в комментариях:

— Интересный пилатес,- отмечает один.

— Зарядка, — соглашается второй.

— Безусловное доверие Сонечки, — подмечает третий.

— Здесь подойдет песня Высоцкого про зарядку, — советует четвертый.

— Милота милейшая, — восхищается пятый.

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова уже третий год воспитывает необычного питомца — белку Соню. У белки есть своя страничка в «Инстаграме», и число поклонников у нее растет с каждым днем. Сейчас у пушистой звезды уже более 8 тысяч подписчиков.

Как сонная белочка делает зарядку, рассмешило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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