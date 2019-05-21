Запер двери и лег спать: сибиряк пойдет под суд за замерзшего насмерть напарника

СЕГОДНЯ 04:09 2019-05-21T04:15:56+03:00

Мужчина оставил напарника на улице на всю ночь в 30-градусный мороз. Фото: "КП" Архив

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В Северном районе Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве.

— Как стало известно, инцидент произошел ночью 24 декабря 2018 года, при заготовке дров в безлюдной местности, в районе бывшей деревни Тайчинка. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчина произошла ссора, в которой один из них — 30-летний житель села Северное нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, после чего избитый мужчина выбежал без верхней одежды на улицу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Не желая, чтобы его напарник оставался на ночь в вагончике, обвиняемый закрыл двери изнутри и лег спать, оставив мужчину на улице без одежды при температуре около минус 31,4 градусов.

Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог найти себе укрытие и согреться в безлюдном месте ночью и без сотовой связи. В ведомстве отметили, что удаленность от ближайшего населенного пункта составила 14 километров. В итоге мужчина умер от общего переохлаждения организма.

— На данный момент прокурор вынес обвинительное заключение — мужчина обвиняется по статье — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — уточнили в прокуратуре. — Уголовное дело предано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU