Запер двери и лег спать: сибиряк пойдет под суд за замерзшего насмерть напарника
В Северном районе Новосибирской области прокуратура направила в суд уголовное дело об убийстве.
— Как стало известно, инцидент произошел ночью 24 декабря 2018 года, при заготовке дров в безлюдной местности, в районе бывшей деревни Тайчинка. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчина произошла ссора, в которой один из них — 30-летний житель села Северное нанес потерпевшему несколько ударов по лицу, после чего избитый мужчина выбежал без верхней одежды на улицу, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
Не желая, чтобы его напарник оставался на ночь в вагончике, обвиняемый закрыл двери изнутри и лег спать, оставив мужчину на улице без одежды при температуре около минус 31,4 градусов.
Потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не смог найти себе укрытие и согреться в безлюдном месте ночью и без сотовой связи. В ведомстве отметили, что удаленность от ближайшего населенного пункта составила 14 километров. В итоге мужчина умер от общего переохлаждения организма.
— На данный момент прокурор вынес обвинительное заключение — мужчина обвиняется по статье — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, — уточнили в прокуратуре. — Уголовное дело предано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU