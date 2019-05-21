Погода на день в Новосибирске: 21 мая будет дождливо

СЕГОДНЯ 03:31 2019-05-21T03:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет до плюс 17 градусов днем, возможен небольшой дождь.

— Во вторник, 21 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь. Температура днем составит плюс 15-17 градусов, к ночи похолодает до плюс 5-7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По области также ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по востоку местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов, ночная около плюс 4-9 градусов , при прояснениях до минус 2 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 13 градусов днем и до плюс 5 градусов ночью. По данным синоптиков, осадки в городе задержатся до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU