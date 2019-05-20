«Кто здесь главный?»: сурок и пес устроили разборки на лесной тропинке
Забавное видео появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: в кадре – пес и сурок, которые оказались на одной тропинке. И никто из них не хочет сходить с дороги и пропускать дальше другого.
- Забавная встреча сурка и собаки редкой охотничьей породы произошла на лесной тропинке в Новосибирской области. Пес едва не атаковал грызуна, облаяв его. Однако лесной житель не испугался, а напротив, занял боевую стойку и выдержал «удар», - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей храбрость грызуна оценили, как и веселый ролик. И сейчас с удовольствием шутят в комментариях. Многих позабавили звуки, которые издавал зверек.
- Сурок - наш герой, - пишут в соцсетях.
- Это он братишек звал.
- Не свисти, денег не будет, - смеются над роликом комментаторы.
Cурок и пес устроили разборки на лесной тропинке.
ИСТОЧНИК KP.RU