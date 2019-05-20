2019-05-20T16:23:46+03:00
Дом. Семья

«Кто здесь главный?»: сурок и пес устроили разборки на лесной тропинке

Спешим успокоить: никто из животных не пострадал
Татьяна СОЛОВОВА
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Сурок себя в обиду псу не дал.Сурок себя в обиду псу не дал.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Забавное видео появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: в кадре – пес и сурок, которые оказались на одной тропинке. И никто из них не хочет сходить с дороги и пропускать дальше другого.

- Забавная встреча сурка и собаки редкой охотничьей породы произошла на лесной тропинке в Новосибирской области. Пес едва не атаковал грызуна, облаяв его. Однако лесной житель не испугался, а напротив, занял боевую стойку и выдержал «удар», - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей храбрость грызуна оценили, как и веселый ролик. И сейчас с удовольствием шутят в комментариях. Многих позабавили звуки, которые издавал зверек.

- Сурок - наш герой, - пишут в соцсетях.

- Это он братишек звал.

- Не свисти, денег не будет, - смеются над роликом комментаторы.

Cурок и пес устроили разборки на лесной тропинке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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