2019-05-20T15:22:02+03:00
Общество

Пропал после звонка домой: в Новосибирске ищут парня с торчащей лопаткой

Камеры видеонаблюдения сняли парня возле станции метро «Речной вокзал»
Екатерина КОМЯКОВА
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Кирилл Криволуцкий пропал 10 мая. Фото: vk.com/lizaalert_novosibКирилл Криволуцкий пропал 10 мая. Фото: vk.com/lizaalert_novosib
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Кирилл Криволуцкий пропал без вести 10 мая. В этот день студент НГТУ был по учебе в Академгородке, когда ехал обратно, позвонил домой. Сказал, что идет по Коммунальному мосту, по пути зайдет за продуктами в магазин. Однако через час телефон Кирилла уже не работал. Известно, что молодой человек приехал учиться в Новосибирск из Якутска.

В поисках Кирилла были просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Парень был замечен на стации Речной вокзал, он прибыл на электричке, затем он прошел на Большевичку и направился в сторону моста.

Студента видели возле станции метро "Речной вокзал".

— Рост парня 175 сантиметров, телосложение худощавое, широкие плечи, глаза карие, волосы темно-русы. Был одет в синие джинсы, черную футболку, темно-серую кофту, также у него была с собой светло-серая куртка, черный рюкзак Nike, черные кроссовки. На лице у парня явные следы от угревой сыпи, сильный сколиоз, торчит лопатка, заметны родинки, — сообщают приметы в поисковом отряде Лиза Алерт.

Всех, кто видел парня 10 мая в промежутке между 18 и 19.30, просят обратиться в полицию или к волонтерам. Телефоны для связи: 7-913-376-20-16, 02.

Пропавшего ищут по камерам видеонаблюдения..

ИСТОЧНИК KP.RU

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