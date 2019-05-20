«Гвардейцы» предотвратили кражи, драки и пожар

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-20T13:51:00+03:00

За прошедшие выходные дни группы быстрого реагирования Агентства безопасности «Гвардия» выезжали по вызовам для урегулирования конфликтов с клиентами в заведениях общепита и по фактам покушений на кражи. Кроме того, охранником агентства был своевременно о

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18 мая в Новосибирске в супермаркете на площади К. Маркса два молодых человека пытались похитить конфеты. Воришки были замечены персоналом магазина и задержаны бойцами группы быстрого реагирования. Сумма ущерба составила 1500 рублей. Задержанные переданы сотрудникам полиции.

18 мая в городе Тогучине Новосибирской области сотрудник АБ «Гвардия» Татьяна Иванова при обходе территории щебневого карьера обнаружила, что на обочине дороги горят трава и деревья, огонь распространяется в сторону охраняемого объекта. Она вызвала пожарных, которые ликвидировали возгорание.

18 мая в половине пятого утра в ночном баре на Красном проспекте молодой человек напился и начал приставать к посетителям заведения. Бойцы группы быстрого реагирования вывели его на улицу, а когда вернулись, обнаружили, что в баре началась драка. Бойцы ГБР разняли дерущихся.

19 мая в ресторане «Чучвара» на Вокзальной магистрали компания нетрезвых посетителей шумела, мешала работать. На замечания персонала не реагировала. «Гвардейцы» задержали правонарушителей и передали их полиции.

19 мая в баре People’s на Вокзальной магистрали посетитель отказался оплачивать счет на сумму 510 рублей, при этом вел себя весьма дерзко, грубил. «Гвардейцы» передали нарушителя сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU