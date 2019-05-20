«Гвардейцы» предотвратили кражи, драки и пожар
18 мая в Новосибирске в супермаркете на площади К. Маркса два молодых человека пытались похитить конфеты. Воришки были замечены персоналом магазина и задержаны бойцами группы быстрого реагирования. Сумма ущерба составила 1500 рублей. Задержанные переданы сотрудникам полиции.
18 мая в городе Тогучине Новосибирской области сотрудник АБ «Гвардия» Татьяна Иванова при обходе территории щебневого карьера обнаружила, что на обочине дороги горят трава и деревья, огонь распространяется в сторону охраняемого объекта. Она вызвала пожарных, которые ликвидировали возгорание.
18 мая в половине пятого утра в ночном баре на Красном проспекте молодой человек напился и начал приставать к посетителям заведения. Бойцы группы быстрого реагирования вывели его на улицу, а когда вернулись, обнаружили, что в баре началась драка. Бойцы ГБР разняли дерущихся.
19 мая в ресторане «Чучвара» на Вокзальной магистрали компания нетрезвых посетителей шумела, мешала работать. На замечания персонала не реагировала. «Гвардейцы» задержали правонарушителей и передали их полиции.
19 мая в баре People’s на Вокзальной магистрали посетитель отказался оплачивать счет на сумму 510 рублей, при этом вел себя весьма дерзко, грубил. «Гвардейцы» передали нарушителя сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU