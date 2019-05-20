Охрана не заметила: рецидивист зашел в новосибирскую школу и украл у детей 5 мобильников

СЕГОДНЯ 12:17 2019-05-20T12:17:42+03:00

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В Новосибирскую школу вошел вор и унес пять мобильных телефонов. Судя по объяснениям самого преступника, никто даже не пытался его остановить.

Инцидент произошел 13 мая около 16 часов. Мужчина зашел в школу №211 на улице Тюленина – проник через запасный выход. Как он сам потом объяснял полиции, охраны рядом не было, и визитер дошел до мужской раздевалки около спортзала. А там взялся обчищать кабинки. В итоге ушел с добычей – пять мобильных телефонов.

Трофеями вора стали iPhone 6, iPhone 7, Xiaomi 6 pro, Honor 7X и Honor 8X. Даже учитывая, что мобильники – бывшие в употреблении, родители детей оценили общий ущерб в 75 тысяч рублей.

Когда биографию внезапного школьного гостя проверили по базам, выяснилось, что у него за плечами – пять судимостей!

39-летний похититель все признал и отправился под стражу. Но у прокуратуры возникли вопросы и к школе, и к охранному предприятию.

- Задержанный пояснил, что проник в школу беспрепятственно через запасный выход. Пояснил, что дверь была не заперта, охранников не видел. Это нарушение требований безопасности, нарушение законодательства об антитеррористической безопасности, - пояснила Радио «Комсомольская правда» Вероника Аникина, старший помощник прокурора Калининского района.

Теперь школе предписали устранить недостатки, а также прокуратура поверяет работу ЧОПа, который работает на объекте.

ИСТОЧНИК KP.RU