2019-05-20T11:32:56+03:00
Дом. Семья

Остин мучился, не ел: ветеринары усыпили молодого льва, чтобы удалить ему больной зуб

Из-за зубной боли у циркового льва опухла вся правая сторона мордочки
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Лев перестал кушать пищу из-за зубной боли. Фото: vk.com/vetbest.Лев перестал кушать пищу из-за зубной боли. Фото: vk.com/vetbest.
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Ветеринары клиники «БЭСТ» прооперировали двухлетнего циркового льва по кличке Остин.

Цирковому льву пришлось удалить больной зуб. Фото: vk.com/vetbest.

Цирковому льву пришлось удалить больной зуб. Фото: vk.com/vetbest.

— На внешние проявления болезни обратил внимание дрессировщик Остина. У льва сильно опухла морда с правой стороны, из-за чего он практически перестал есть. Поэтому укротитель принял решение обратиться за ветеринарной помощью, — рассказали в клинике.

В лечебнице льву сделали компьютерную томографию, благодаря чему удалось обнаружить гнойное воспаление корня правого верхнего клыка. После диагностического обследования врачи приняли решение об удалении больного зуба.

— Операция, которая проводилась под наркозом, прошла успешно, — отметили в клинике, добавив, что всего через неделю Остин уже смог вернуться к своим цирковым выступлениям на арене цирка.

Чтобы удалить зуб, льва ненадолго усыпили. Фото: vk.com/vetbest.

Чтобы удалить зуб, льва ненадолго усыпили. Фото: vk.com/vetbest.

ИСТОЧНИК KP.RU

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