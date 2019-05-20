Остин мучился, не ел: ветеринары усыпили молодого льва, чтобы удалить ему больной зуб
Ветеринары клиники «БЭСТ» прооперировали двухлетнего циркового льва по кличке Остин.
Цирковому льву пришлось удалить больной зуб. Фото: vk.com/vetbest.
— На внешние проявления болезни обратил внимание дрессировщик Остина. У льва сильно опухла морда с правой стороны, из-за чего он практически перестал есть. Поэтому укротитель принял решение обратиться за ветеринарной помощью, — рассказали в клинике.
В лечебнице льву сделали компьютерную томографию, благодаря чему удалось обнаружить гнойное воспаление корня правого верхнего клыка. После диагностического обследования врачи приняли решение об удалении больного зуба.
— Операция, которая проводилась под наркозом, прошла успешно, — отметили в клинике, добавив, что всего через неделю Остин уже смог вернуться к своим цирковым выступлениям на арене цирка.
Чтобы удалить зуб, льва ненадолго усыпили. Фото: vk.com/vetbest.
ИСТОЧНИК KP.RU