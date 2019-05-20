В Бердске выгорели ритуальная служба и детский садик

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-20T10:41:23+03:00

Огонь с бани перекинулся на здание, где расположен детский сад и ритуальное агенство. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из-за сильного ветра огонь с бани и горящего двухэтажного дома перекинулся на соседнее здание

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В Бердске в пожаре пострадал дом, в котором располагалась компания по предоставлению ритуальных услуг и частный детский сад.

— Пожар случился на улице Пушкина, 8/2 в Бердске в воскресенье, 19 мая в 16:27. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горели кровля дома и баня, была угроза соседнему дому №10, который пожарным удалось защитить от перехода огня, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — Пострадавших на пожаре нет.

Предполагаемой причиной возгорания в МЧС назвали неправильное устройство печей и дымоходов.

Согласно данным «Яндекс.Карт» в здании по улице Пушкина, 10 находятся детский сад «Звездочка» и ритуальное агентство «Ангел».

Напомним, днем ранее, в Новосибирске на улице Декабристов огнеборцы боролись с пожаром повышенной сложности. Там горело двухэтажное здание складских помещений в промышленной зоне города.

ИСТОЧНИК KP.RU