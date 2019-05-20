Полицейский бил мужчину законно: дело об участковом и собаке без намордника прокомментировала прокуратура

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-20T09:27:57+03:00

В Новосибирске продолжается процесс по громкому уголовному делу. Наказание грозит супружеской чете, у которой произошла потасовка с сотрудником МВД

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В Новосибирске судят супругов, у которых произошла потасовка с полицейским. Все началось с того, что участковый сделал им замечание: чета выгуливала собаку без намордника. После замечания началась перепалка, а затем и драка.

«Накинулась, ударила по руке, схватила за грудки» - участковый дал показания на суде. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Плотников освободился от моей руки, которой я удерживал его, и ударил меня в висок. У меня с головы слетела шапка, я потерял равновесие, в глазах помутнело. Данные действия я расценил как нападение при исполнении, поэтому принял со своей стороны меры к задержанию, применив физическую силу согласно закону «О полиции», - сказал на суде участковый Евгений Будуква.

На записях с камеры видеонаблюдения, действительно, видно, как полицейский наносит удары мужчине. Законно ли это? В эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» комментарии дал Павел Дедко, заместитель прокурора Ленинского района.

«На него было совершено нападение» - прокуратура прокомментировала суд по делу участкового и собаки без намордника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Сотрудник полиции в праве применять силу сообразно ситуации. В этой ситуации он не превысил свои должностные полномочия, поскольку задерживал правонарушителя. На него было совершено нападение, как мужчиной, женщиной, так и собакой, - пояснил позицию ведомства заместитель прокурора.

Кроме этого, Дедко пересказала показания очевидца:

- Один из свидетелей говорит, что он направлялся по улице Станиславского, увидел мужчину и женщину. У мужчины был брезентовый поводок, на который была пристегнута собака бойцовской породы. Поводок был отпущен на три-четыре метра. Собака шла без намордника, пугала проходящих людей.

Напомним, инцидент произошел во время новогодних каникул 2019 года. Мнения новосибирцев разделились. Одни считают, что полицейский был пьян и неправомерно напал на людей. Другие полагают, что участковый добросовестно исполнял свою работу. Следствие признало потерпевшим именно лейтенанта, идет уголовный процесс.

Полное видео инцидента с полицейским и хозяевами собаки .

ИСТОЧНИК KP.RU