2019-05-20T09:09:54+03:00
Дом. Семья

Полосатые обжоры: пугливые бурундуки согласились позировать за еду

Сибирякам удалось приманить диких зверьков вкусностями: вишней и семечками
Надежда ЯРКОВА
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Бурундучков приманили вкусной вишней и семечками. Стоп-кадр с видео: Аллы Аршиновой.Бурундучков приманили вкусной вишней и семечками. Стоп-кадр с видео: Аллы Аршиновой.
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Новосибирцам удалось снять тропу живущих в лесах Академгородка бурундуков. Видео сибирячки Аллы Аршиновой появилось в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсетях в «ВКонтакте».

На видео видно, что бурундуки используют поваленный столб березы вместо «магистрали», по которой и бегают к месту, где лежит лакомство. В течение нескольких часов по импровизированной дорожке туда и обратно пробежало несколько зверьков.

Они осторожно приближались к вкусным угощениям, хватали кусочек вишни или семечку, и, не задерживаясь надолго, убегали снова в лес.

По словам автора видео, для съемки использовалась приманка — вишня и семечки.

Добавим, что жители Академгородка заботятся о своих маленьких братьях. Так на тропинке в лесу жители выложили импровизированную «зебру» из белых дощечек и поставили дорожный знак с ежиком.

Новосибирцам удалось снять тропу живущих в лесах Академгородка бурундуков..

ИСТОЧНИК KP.RU

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