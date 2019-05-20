Полосатые обжоры: пугливые бурундуки согласились позировать за еду
Новосибирцам удалось снять тропу живущих в лесах Академгородка бурундуков. Видео сибирячки Аллы Аршиновой появилось в группе «Новосибирский зоопарк» в соцсетях в «ВКонтакте».
На видео видно, что бурундуки используют поваленный столб березы вместо «магистрали», по которой и бегают к месту, где лежит лакомство. В течение нескольких часов по импровизированной дорожке туда и обратно пробежало несколько зверьков.
Они осторожно приближались к вкусным угощениям, хватали кусочек вишни или семечку, и, не задерживаясь надолго, убегали снова в лес.
По словам автора видео, для съемки использовалась приманка — вишня и семечки.
Добавим, что жители Академгородка заботятся о своих маленьких братьях. Так на тропинке в лесу жители выложили импровизированную «зебру» из белых дощечек и поставили дорожный знак с ежиком.
Новосибирцам удалось снять тропу живущих в лесах Академгородка бурундуков..
ИСТОЧНИК KP.RU