Больше 2000 домов: неделя начнется с масштабного отключения воды

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-20T07:51:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало новой недели для жителей более 2000 домов начнется с отключений горячей воды с самого понедельника, 20 мая.

— По информации ЕДДС, сегодня в Новосибирске от горячей воды отключено 2 011 объектов. Напомним, с 13 мая специалисты приступили к гидравлическим испытаниям на плотность и прочность тепловых сетей по зоне ТЭЦ-2, Кировской районной котельной № 1. А уже с 19 мая — ко второму этапу по зоне ТЭЦ-4, куда попали Северный и Красногорский выводы, — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Таким образом, без горячей воды на сегодня остались 1 902 объектов: по зоне ТЭЦ-2- 301 объект. По зоне Кировской районной котельной № 1 — 1 111 объектов и по зоне ТЭЦ-4 (Северный и Красногорский выводы) — 490 объектов. Все испытания теплосетей продлятся до 24 часов 26 мая.

Кроме того, гидравлические испытания на плотность и прочность проводятся по зоне котельной ООО «Генерация Сибири» на улице Одоевского. Там под отключение воды попали 109 объектов. Испытания продлятся до 24 часов 23 мая.

«Ночами обогреватель выручает» - слушатели рассказали, тепло ли у них в квартирах. Радио «Комсомольская правда» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU