УЖасная находка: новосибирцев напугала змея во дворе дома

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-20T07:31:17+03:00

Уж залез под плиты, откуда его не стали доставать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По словам спасателей, это оказался безобидный уж

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В Ленинском районе Новосибирска по двору ползала змея, изрядно напугавшая жителей дома.

— В минувшие выходные, 19 мая в 16:45 спасателям поступила информация от очевидцев. Они рассказали, что во дворе дома микрорайона «Дивногорский» ползает змея. На место тут же выехала бригада спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Змею нашли под фасадной плиткой, куда она заползла, испугавшись спасателей. Чтобы ее достать, представители управляющей компании вызвали специализированную службу, которая уже на месте решила не трогать напуганную змею, оставив ее там.

— Змея похожа на обычного, безобидного ужа. Видимо выполз во двор случайно из леса, — уточнили в МАСС.

Отметим, что в Ленинском районе это далеко не первый случай. Когда жители встречают змей. Так во двор дома № 139/1 на улице Связистов заполз уж, также перепугав местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU