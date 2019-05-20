2019-05-20T07:12:40+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ за I квартал 2019 года получил прибыль 4,7 миллиарда рублей по РСБУ

Чистые процентные доходы Банка выросли в 1,7 раза
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за I квартал 2019 года составила 4,7 миллиарда рублей по сравнению с 3,6 миллиарда рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы Банка выросли в 1,7 раза, до 19,4 миллиарда рублей. Объем чистых комиссионных доходов сохранился на уровне прошлого года.

Величина собственных средств (капитала) составила 48,7 миллиарда рублей. Все нормативы выполняются Банком с запасом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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