2019-05-20T06:48:20+03:00
Общество

3 аварийных дома в Ордынском районе расселят осенью 2020 года

Новое жилье в селе Вагайцево получат 69 человек
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников оценил ход работ на долгострое в Вагайцево. Фото: nso.ruАндрей Травников оценил ход работ на долгострое в Вагайцево. Фото: nso.ru
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Губернатор Андрей Травников побывал с рабочей поездкой в Ордынском районе, на месте где строится 24-квартирный дом. В него осенью следующего года переселят жителей трех аварийных домов. Объект имеет неприятную предысторию: процесс был начат еще в 2015 году, но по вине застройщика, так и не был закончен. Сейчас работы возобновлены. Глава региона дал поручение местным властям: в дальнейшем не допускать недобросовестных застройщиков. Попутно были поставлены другие важные задачи:

— Поселок растет. Вагайцево будет развиваться единой плотной территорией вместе с районным центром. Необходимо решить задачу по обеспечению жителей чистой питьевой водой, — поручил губернатор.

На достройку проблемного дома будет выделено 17,5 миллиона рублей. Уже перечислено более 5 миллионов рублей, остальные средства предоставят в рамках госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах» в следующем году. Также будет благоустроена прилегающая территория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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