Самый умный зайка: детеныш-сирота удивил волонтеров своей сообразительностью
Новосибирцев умилило видео оторванного от дома и обжившегося в Новосибирске пушистика. Им поделились в Центре реабилитации диких животных, где сейчас и проживает малыш.
— Это самый умный заяц из всех, что у меня были! — отметила куратор малыша.
Она рассказывает, что зайчик сейчас живет в клеточке, где у него оборудовано спальное местечко, он там отдыхает. И когда он хочет кушать, он подходит к клетке и начинает скрести лапкой по двери, как бы говоря — иди, корми меня.
— Когда его выпускают, он поест, умоется и сам обратно заходит в клетку, ложится и спит. Вот такой абсолютно дикий заяц с понимающим поведением, — делятся волонтеры центра.
Напомним, десятидневного малыша привезли в Новосибирск из Кемерово, где его нашли в лесу люди и забрали с собой. Хотя, делать этого, конечно, не стоило. Теперь новосибирские волонтеры его выкармливают, и когда он подрастет, его отправят в Центр реабилитации диких зайцев в Москву, где его полноценно подготовят к выпуску в дикую природу.
Новосибирцев видео также умилило и растрогало, вот что они пишут в комментариях:
— Милость этого зайки просто зашкаливает, — отмечает один.
— Пусяш, — добавляет второй.
Привезенный из Кемерово волонтерам зайчонок обживается на новом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU