Самый умный зайка: детеныш-сирота удивил волонтеров своей сообразительностью

СЕГОДНЯ 06:40 2019-05-20T06:41:17+03:00

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Новосибирцев умилило видео оторванного от дома и обжившегося в Новосибирске пушистика. Им поделились в Центре реабилитации диких животных, где сейчас и проживает малыш.

— Это самый умный заяц из всех, что у меня были! — отметила куратор малыша.

Она рассказывает, что зайчик сейчас живет в клеточке, где у него оборудовано спальное местечко, он там отдыхает. И когда он хочет кушать, он подходит к клетке и начинает скрести лапкой по двери, как бы говоря — иди, корми меня.

— Когда его выпускают, он поест, умоется и сам обратно заходит в клетку, ложится и спит. Вот такой абсолютно дикий заяц с понимающим поведением, — делятся волонтеры центра.

Напомним, десятидневного малыша привезли в Новосибирск из Кемерово, где его нашли в лесу люди и забрали с собой. Хотя, делать этого, конечно, не стоило. Теперь новосибирские волонтеры его выкармливают, и когда он подрастет, его отправят в Центр реабилитации диких зайцев в Москву, где его полноценно подготовят к выпуску в дикую природу.

Новосибирцев видео также умилило и растрогало, вот что они пишут в комментариях:

— Милость этого зайки просто зашкаливает, — отмечает один.

— Пусяш, — добавляет второй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/709781" frameborder="0"></iframe> Привезенный из Кемерово волонтерам зайчонок обживается на новом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU