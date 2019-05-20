2019-05-20T05:37:02+03:00
Общество

Опасность на воде: МЧС предупреждает о плавающей по Оби древесине

Особенно внимательными на воде надо быть водителям маломерных судов, надувных лодок и гидроциклов
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня по Оби спустят "топляк".Сегодня по Оби спустят "топляк".Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ГУ МЧС России по Новосибирской области предупреждает судоводителей о возможной опасности из-за пропуска плавающей древесины, так называемого «топляка» в реку Обь. Его планируют спустить через водосливную плотину Новосибирской ГЭС сегодня.

— Пропуск плавающей древесины в нижний бьеф через водосливную плотину запланирован на 20 мая, в период с 11:00 до 17:00 по местному времени, — сообщает пресс-служба ведомства.

Об утвержденном времени работ проинформированы администрации «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС», Обского бассейна внутренних водных путей, регионального диспетчерского управление энергосистем, а также МЧС России по Новосибирской области.

Судоводителям маломерных судов, особенно надувных лодок и гидроциклов, необходимо быть предельно осторожными и внимательными. Им рекомендуют отказаться от выхода в плавание вниз по течению в этот период времени на реке Обь.

Госинспекторы по маломерным судам и спасатели на базах-стоянках, в свою очередь, предупреждают судоводителей о предстоящих работах, а во время рейдов будут информировать встречающихся судоводителей о ситуации на реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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