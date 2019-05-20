2019-05-20T06:39:35+03:00
Общество

«Стыдно за наше поколение»: новосибирцев возмутил брошенный среди мусора портрет ветерана

Большинство сибиряков были обескуражены и расстроены подобным поступком
Надежда ЯРКОВА
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Портрет валялся на улице среди мусора. Фото: instagram.com/novosibirskchs.Портрет валялся на улице среди мусора. Фото: instagram.com/novosibirskchs.
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В Новосибирске среди мусора нашли портрет участника Великой Отечественной войны, который, по всей видимости, выкинули после участия в «Бессмертном полке». Фото появилось в группе «Черный список Новосибирск» в «Инстаграме».

— Когда гордость за победу ушла вместе с бессмертным полком, — подписал грустное фото автор.

Новосибирцы также не остались безучастны, признав, что такое отношение к портрету неуважительное. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Может, потеряли, — задается вопросом один.

— Как-то неприятно на это смотреть...... Надеюсь, что все же потеряли, по-другому думать не хочется, — соглашается второй.

— Надеюсь, автор фотографии, проявил уважение и забрал портрет себе. Я бы так сделала по крайней мере, просто ужасно, стыдно и жалко, — добавляет третий.

— Стыдно за наше поколение... — отмечает четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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