2019-05-20T04:01:01+03:00
Происшествия

Когда утро не задалось: в Новосибирске «Тойота» снесла ограждение, светофор и дорожный знак

Авария случилась сегодня утром, 20 мая в Кировском районе
Надежда ЯРКОВА
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Авария произошла сегодня утром в Кировском районе.Авария произошла сегодня утром в Кировском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Новосибирске водитель за рулем «Тойоты» устроил аварию протаранив ограждение и уронив светофор и дорожный знак на перекрестке.

ДТП произошло на пересечении улиц Тюменской и Оловозаводской. Водитель Toyota Vista Ardeo выехал с дороги, протаранил ограждение, уронил светофор и завалил дорожный знак. Причины ДТП выясняются, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Очевидец добавил, что информации о пострадавших в утренней аварии нет.

Водитель "Тойоты" снес светофор и знак, протаранив ограждение. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель "Тойоты" снес светофор и знак, протаранив ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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