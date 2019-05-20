Когда утро не задалось: в Новосибирске «Тойота» снесла ограждение, светофор и дорожный знак
В Новосибирске водитель за рулем «Тойоты» устроил аварию протаранив ограждение и уронив светофор и дорожный знак на перекрестке.
— ДТП произошло на пересечении улиц Тюменской и Оловозаводской. Водитель Toyota Vista Ardeo выехал с дороги, протаранил ограждение, уронил светофор и завалил дорожный знак. Причины ДТП выясняются, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Очевидец добавил, что информации о пострадавших в утренней аварии нет.
Водитель "Тойоты" снес светофор и знак, протаранив ограждение.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU