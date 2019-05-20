Погода на день в Новосибирске: 20 мая обещают дождь

СЕГОДНЯ 03:34 2019-05-20T03:34:08+03:00

Сегодня в городе могут быть осадки. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 19 градусов, местами возможен дождь.

— В понедельник, 20 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура днем будет плюс 17-19 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду и порывами до 17 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы, днем по северо-западу местами умеренные дожди. Дневная температура будет в пределах плюс 12-17 градусов, по юго-востоку до плюс 22 градусов, ночная будет около плюс 7-12градусов, при прояснениях до 0 — плюс 5 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 17 градусов днем и до плюс 6 градусов ночью. В последующие дни в городе будет тепло, ожидаются осадки — дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU