В фольге и воде: сибиряки устроили «космическую» фотосессию на пляже

СЕГОДНЯ 19:52 2019-05-19T19:52:37+03:00

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Необычный пляжный фотопроект - это идея творческой группы «Инклюзион», специализирующейся на театральном направлении. В съёмках приняли участие художник Святослав Панков и актриса студии #Особенный_ТИП Полина Шипицына.

- Я оказалась в этом проекте случайно. Меня позвал наш преподаватель актёрского мастерства театрального института Святослав Панков. Которому предложили представить интересный образ Русалок. Мы придумали образ и сделали костюмы, - приоткрыла тайну съёмок одна из героинь фотографий Полина Шипицына.

Фотограф: Влада Трифонова

- Кукольники способны создавать фантастические образы из ничего. «Космические Русалки» родились от предоставленного нам материала. фольга подтолкнула нас к этому образу, - рассказала Полина Шипицына.

Фотограф: Влада Трифонова

- Съёмки проходили 14 апреля на пляже «Звезда». В этот день было похолодание в Новосибирске. Нас даже отпаивали чаем. Святослав простыл на съёмках, - разоткровенничалась Полина Шипицына.

ИСТОЧНИК KP.RU