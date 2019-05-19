В фольге и воде: сибиряки устроили «космическую» фотосессию на пляже
Необычный пляжный фотопроект - это идея творческой группы «Инклюзион», специализирующейся на театральном направлении. В съёмках приняли участие художник Святослав Панков и актриса студии #Особенный_ТИП Полина Шипицына.
- Я оказалась в этом проекте случайно. Меня позвал наш преподаватель актёрского мастерства театрального института Святослав Панков. Которому предложили представить интересный образ Русалок. Мы придумали образ и сделали костюмы, - приоткрыла тайну съёмок одна из героинь фотографий Полина Шипицына.
Фотограф: Влада Трифонова
- Кукольники способны создавать фантастические образы из ничего. «Космические Русалки» родились от предоставленного нам материала. фольга подтолкнула нас к этому образу, - рассказала Полина Шипицына.
Фотограф: Влада Трифонова
- Съёмки проходили 14 апреля на пляже «Звезда». В этот день было похолодание в Новосибирске. Нас даже отпаивали чаем. Святослав простыл на съёмках, - разоткровенничалась Полина Шипицына.
ИСТОЧНИК KP.RU