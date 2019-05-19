2019-05-19T17:33:34+03:00
Общество

Версия: 24-летний новосибирец совершил самоубийство из-за несчастной любви

Его тело обнаружили в парке «Бугринская роща»
Татьяна СОЛОВОВА
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Парня искали больше недели. Фото: соцсети.Парня искали больше недели. Фото: соцсети.
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Больше недели поисковики и волонтеры пытались отыскать пропавшего 24-летнего парня. Сибиряк исчез в Кировском районе еще 7 мая, на связь с родными друзьями не выходил.

- Наши волонтеры расклеивали ориентировки (главной приметой была татуировка в виде креста на шее), организовывали рейды, поиски вела и полиция, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Увы, но все усилия были тщетны: парня нашли погибшим. Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомольской правды», обнаружили его поисковики случайно – во время учений в парке «Бугринская роща».

Близкие и друзья парня в шоке от произошедшего:

- Чистый, сердечный, добрый, отзывчивый, очень заботливый для меня он стал братом, - со слезами вспоминает сибирячка Полина. - Чего мы только не пережили с ним! Он заменял моей дочери отца: он очень её любил, и меня тоже.

Она же озвучивает и одну из версий случившегося – самоубийство из-за несчастной любви:

- Стоила эта девушка того, чтобы решить себя жизни? – не понимает Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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