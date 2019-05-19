Версия: 24-летний новосибирец совершил самоубийство из-за несчастной любви
Больше недели поисковики и волонтеры пытались отыскать пропавшего 24-летнего парня. Сибиряк исчез в Кировском районе еще 7 мая, на связь с родными друзьями не выходил.
- Наши волонтеры расклеивали ориентировки (главной приметой была татуировка в виде креста на шее), организовывали рейды, поиски вела и полиция, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Увы, но все усилия были тщетны: парня нашли погибшим. Как удалось выяснить корреспондентам «Комсомольской правды», обнаружили его поисковики случайно – во время учений в парке «Бугринская роща».
Близкие и друзья парня в шоке от произошедшего:
- Чистый, сердечный, добрый, отзывчивый, очень заботливый для меня он стал братом, - со слезами вспоминает сибирячка Полина. - Чего мы только не пережили с ним! Он заменял моей дочери отца: он очень её любил, и меня тоже.
Она же озвучивает и одну из версий случившегося – самоубийство из-за несчастной любви:
- Стоила эта девушка того, чтобы решить себя жизни? – не понимает Полина.
ИСТОЧНИК KP.RU