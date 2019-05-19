Под Новосибирском сошел с рельсов товарный поезд
В Новосибирской области произошло ЧП на железной дороге: на станции Болотное с рельсов сошел товарный поезд.
- При проведении маневровых работ произошел сход трёх пустых вагонов грузового поезда, - уточняют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Во время происшествия, к счастью, никто не пострадал.
Чтобы как можно быстрее устранить последствия случившегося, на месте работали 28 человек, были задействованы 3 единицы техники. Благодаря этому другие поезда двигались по своему расписанию: никакого сбоя в графике не было.
- К месту аварии был направлен восстановительный поезд со станции Инская, - добавляют в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Добавляют красок в комментариях и пользователи соцсетей:
- Это не станции подъездные пути , а ремонтного депо. Стрелки там ручные, мог из-за плохого их закрепления «спрыгнуть»,- предполагают они.
ИСТОЧНИК KP.RU