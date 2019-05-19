На cтарт! В Новосибирске состоялся всероссийский полумарафон «ЗаБег»

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-19T13:51:55+03:00

В Новосибирске на старт вышло около 3000 участников. Фото: Даба ДАБАЕВ

В этом году испытать себя на дистанции решили около 3000 спортсменов

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Всероссийский полумарафон «ЗаБег» состоялся в Новосибирске 19 мая. Наряду со столицей Сибири ещё в 18 городах-участниках одновременно прозвучали выстрелы стартового пистолета. Известно, что в Новосибирске на старт в общей сумме вышло около 3000 участников. Это не только спортсмены профессионалы, но и просто любители бега. На выбор организаторами были представлены 4 дистанции различной сложности. Для самых юных спортсменов -2 км. Для взрослых, в зависимости от подготовки, - 5, 10 и 21,1 километр.

Многие вышли на старт в наушниках.Фото: Даба ДАБАЕВ

Дистанция пролегала по улице Кирова мимо ГПНТБ и театра «Глобус. Старт и финиш «ЗаБега» состоялся на площади перед ГПНТБ. Улица Кирова и Октябрьская магистраль превратились в беговую дорожку.

- Организация очень хорошая, всё удобно: раздевалки, туалеты, выдача стартовых пакетов, питание, поддержка. Только сложная очень трасса, настолько сложная, что показал время на несколько минут хуже, чем на тренировках, - рассказал один из участников забега Роман Жулькин.

Отметим, что каждый из участников получил медаль финишёра.

Старт и финиш «ЗаБега» состоялся на площади перед ГПНТБ.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Самые яркие впечатления - вторая половина любого круга - полностью подъем в гору. На машине его не замечаешь, просто едешь, как по ровному. Также понравилась разминка. Количество народа очень впечатлило, очень много, на любую дистанцию. В следующем году обязательно побегу 21 км, - поделился впечатлениями один из участников «ЗаБега»

В Новосибирске в самой престижной категории победу одержал Сергей Нечпай. Спортсмен из Ангарска преодолел 21,1 км за 1 час 8 минут 35 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU