2019-05-19T13:51:55+03:00
Спорт

На cтарт! В Новосибирске состоялся всероссийский полумарафон «ЗаБег»

В этом году испытать себя на дистанции решили около 3000 спортсменов
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
В Новосибирске на старт вышло около 3000 участников.В Новосибирске на старт вышло около 3000 участников.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Всероссийский полумарафон «ЗаБег» состоялся в Новосибирске 19 мая. Наряду со столицей Сибири ещё в 18 городах-участниках одновременно прозвучали выстрелы стартового пистолета. Известно, что в Новосибирске на старт в общей сумме вышло около 3000 участников. Это не только спортсмены профессионалы, но и просто любители бега. На выбор организаторами были представлены 4 дистанции различной сложности. Для самых юных спортсменов -2 км. Для взрослых, в зависимости от подготовки, - 5, 10 и 21,1 километр.

Многие вышли на старт в наушниках. Фото: Даба ДАБАЕВ

Многие вышли на старт в наушниках.Фото: Даба ДАБАЕВ

Дистанция пролегала по улице Кирова мимо ГПНТБ и театра «Глобус. Старт и финиш «ЗаБега» состоялся на площади перед ГПНТБ. Улица Кирова и Октябрьская магистраль превратились в беговую дорожку.

- Организация очень хорошая, всё удобно: раздевалки, туалеты, выдача стартовых пакетов, питание, поддержка. Только сложная очень трасса, настолько сложная, что показал время на несколько минут хуже, чем на тренировках, - рассказал один из участников забега Роман Жулькин.

Отметим, что каждый из участников получил медаль финишёра.

Старт и финиш «ЗаБега» состоялся на площади перед ГПНТБ. Фото: Даба ДАБАЕВ

Старт и финиш «ЗаБега» состоялся на площади перед ГПНТБ.Фото: Даба ДАБАЕВ

- Самые яркие впечатления - вторая половина любого круга - полностью подъем в гору. На машине его не замечаешь, просто едешь, как по ровному. Также понравилась разминка. Количество народа очень впечатлило, очень много, на любую дистанцию. В следующем году обязательно побегу 21 км, - поделился впечатлениями один из участников «ЗаБега»

В Новосибирске в самой престижной категории победу одержал Сергей Нечпай. Спортсмен из Ангарска преодолел 21,1 км за 1 час 8 минут 35 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Новосибирском сошел с рельсов товарный поезд
Кто тут такой стеснительный: малыши-сервалы скромничают перед фотографом
Будто из фильма ужасов: мужчина в «клоунском» костюме удивил пассажиров метро
Трое погибли: в Коченёвском районе ВАЗ столкнулся с бензовозом MAN
Без цели хищения: в Искитимском районе парень катался на угнанном авто, пока не кончился бензин
Погода на день в Новосибирске: 19 мая переменная облачность и +20 градусов
Ночь музеев: ретро-набережная и история Новосибирска с 21 этажа
Отчитались о доходах за год: у Локтя — 3,3 млн, у Травникова — 8,9 млн рублей
Память о предках: в Новосибирске подвели итоги акции «Слова Победы»
Массовая драка в поезде «Новосибирск — Барнаул»: задержаны 12 человек
Пыталась защитить дочку: многодетную маму оштрафовали на 6 тысяч за то, что она набросилась на восьмиклассницу
Море счастья: посмотрите, как радуются собаки, впервые оказавшиеся на пляже
Ночь музеев - 2019 в Новосибирске началась: боксер Миша Алоян стал экскурсоводом
Заменили на «Любовь»: в Новосибирске появился новый дорожный знак
Меха горят: в Новосибирске ликвидируют пожар повышенного ранга сложности
До и после: девушки с проблемами здоровья превратились в настоящих красавиц
Что будет, если ягуару дать коробку: на видео хищник превратился в котенка