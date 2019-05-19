Будто из фильма ужасов: мужчина в «клоунском» костюме удивил пассажиров метро

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-19T09:15:05+03:00

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В метро Новосибирска часто встречаются весьма неординарные пассажиры. В группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте» появилось фотография очередного нарядного мужчины. Сложно сказать, что в этом образе наиболее привлекательно. Мужчина одет в яркий костюм синее-жёлтого цвета. Брюки клёш подчёркивают белые туфли на ногах. Пользователи соцсетей оценили такое оригинальное сочетание, вот что они пишут в комментариях:

- А в "Пиле" не он случаем в экране был? – пишет один из пользователей сети.

- Туфли не подходят,- резонно заявляет вторая.

- А со стороны смотрится, как персонаж с фильма ужасов, ещё шарик ему в руки, - считают третьи.

- Я его знаю, он художник и очень неплохо рисует. Очень добрый дядька, - пишет одна из подписчиц группы.

ИСТОЧНИК KP.RU