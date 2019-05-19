2019-05-19T09:15:05+03:00
Общество

Будто из фильма ужасов: мужчина в «клоунском» костюме удивил пассажиров метро

В новосибирской подземке вновь замечен «оригинальный персонаж»
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Пользователи соцсетей оценили такое оригинальное сочетание. Фото: vk.com/subwaynskПользователи соцсетей оценили такое оригинальное сочетание. Фото: vk.com/subwaynsk
Изменить размер текста:

В метро Новосибирска часто встречаются весьма неординарные пассажиры. В группе «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте» появилось фотография очередного нарядного мужчины. Сложно сказать, что в этом образе наиболее привлекательно. Мужчина одет в яркий костюм синее-жёлтого цвета. Брюки клёш подчёркивают белые туфли на ногах. Пользователи соцсетей оценили такое оригинальное сочетание, вот что они пишут в комментариях:

- А в "Пиле" не он случаем в экране был? – пишет один из пользователей сети.

- Туфли не подходят,- резонно заявляет вторая.

- А со стороны смотрится, как персонаж с фильма ужасов, ещё шарик ему в руки, - считают третьи.

- Я его знаю, он художник и очень неплохо рисует. Очень добрый дядька, - пишет одна из подписчиц группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кто тут такой стеснительный: малыши-сервалы скромничают перед фотографом
Трое погибли: в Коченёвском районе ВАЗ столкнулся с бензовозом MAN
Без цели хищения: в Искитимском районе парень катался на угнанном авто, пока не кончился бензин
Погода на день в Новосибирске: 19 мая переменная облачность и +20 градусов
Ночь музеев: ретро-набережная и история Новосибирска с 21 этажа
Отчитались о доходах за год: у Локтя — 3,3 млн, у Травникова — 8,9 млн рублей
Память о предках: в Новосибирске подвели итоги акции «Слова Победы»
Массовая драка в поезде «Новосибирск — Барнаул»: задержаны 12 человек
Пыталась защитить дочку: многодетную маму оштрафовали на 6 тысяч за то, что она набросилась на восьмиклассницу
Море счастья: посмотрите, как радуются собаки, впервые оказавшиеся на пляже
Ночь музеев - 2019 в Новосибирске началась: боксер Миша Алоян стал экскурсоводом
Заменили на «Любовь»: в Новосибирске появился новый дорожный знак
Меха горят: в Новосибирске ликвидируют пожар повышенного ранга сложности
До и после: девушки с проблемами здоровья превратились в настоящих красавиц
Что будет, если ягуару дать коробку: на видео хищник превратился в котенка