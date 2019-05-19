Трое погибли: в Коченёвском районе ВАЗ столкнулся с бензовозом MAN
Очередное страшное дорожно-транспортное происшествие произошло на дорогах Новосибирской области. Трагедия разыгралась на областной трассе в Коченёвском районе. Столкнулись легковушка и многотонный бензовоз. Судя по фотографиям с места трагедии, скорость автомобиля была высокой.
- 19 мая в 0.45 в Коченевском районе водитель автомобиля «ВАЗ-21099», следовавший со стороны рабочего поселка Коченево в сторону поселка Светлый, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «MAN», двигавшимся во встречном направлении, - рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.
В результате аварии 28-летний водитель и двое пассажиров седана от полученных травм скончались на месте. В настоящее время личности пассажиров устанавливаются.
Сотрудники МВД проводят проверку по факту случившегося дорожно-транспортного происшествия. Причины и обстоятельства аварии определяются.
ИСТОЧНИК KP.RU