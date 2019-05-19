2019-05-19T06:33:44+03:00
Общество

Без цели хищения: в Искитимском районе парень катался на угнанном авто, пока не кончился бензин

Сибиряк в течение нескольких дней пользовался чужим автомобилем
Денис ТАБАКОВ
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Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Житель деревни Мосты Искитимского района обнаружил пропажу своего автомобиля «ВАЗ-2107» 11 мая. С заявлением он обратился в полицию, оценив ущерб в 70 тысяч рублей. Хозяин заявил, что машина была припаркована у дома по улице Ясный жилмассив.

Через несколько дней сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого.

- Оказалось, что 21-летний житель этой же деревни в течение нескольких дней ездил на угнанном автомобиле. Когда топливо в машине закончилось, он бросил её. Отметим, что для подозреваемого это не первый случай угона автотранспорта, он ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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