2019-05-19T05:10:44+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 19 мая переменная облачность и +20 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в воскресенье, 19 мая
Денис ТАБАКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 20 градусов днем, во второй половине дня без осадков.Сегодня в городе будет до плюс 20 градусов днем, во второй половине дня без осадков.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе будет до плюс 20 градусов днем, во второй половине дня без осадков.

—19 мая в Новосибирске ожидается переменная облачность, утром и днём возможен небольшой дождь. Дневная температура + 20 градусов, в отдельных районах до +23 градусов, — информирует Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер юго-западного направления со скоростью 5-10, местами порывы до 18 метров в секунду.

Синоптики «Гисметео.ру» прогнозируют на воскресенье пасмурную погоду в первой половине дня, после обеда – ясно и без осадков, температура днём +20+23 градусов.

В понедельник 20 мая, в регионе характер погоды существенно не изменится. Ночью до +8, днём +19 +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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