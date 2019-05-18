Ночь музеев: ретро-набережная и история Новосибирска с 21 этажа
Новосибирская набережная в этом году стала одним из центров притяжения для тех, кто хочет получить знания в темное время суток. В Ночь музеев здесь собралось небывалое количество сибиряков, они гуляли по разным площадкам. Здесь же были представлены ретро-автомобили, милицейские машины.
— На набережной было очень много людей, основное действие рядом со сценой. В 20 часов вечера огромная толпа людей двинулась на экскурсию, рассказывали про мосты, про то, как застраивался город, — передает наш фотокор.
Толпа людей после пошла на общую экскурсию по берегу реки.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
Музыкальные представления, песни об авиации, рассказы о наших знаменитых сибиряках авиаторах — все это также было в программе на разных площадках на набережной.
Всюду в эту вечер была слышна музыка.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
Сотрудники Музея Новосибирска в эту ночь провели экскурсию об истории города с небывалой высоты, для этого они забрались на крышу высотки в центре города. С 21 этажа мегаполис — как на ладони. Удобный план для того, чтобы описать историю развития города. Еще один плюс — ночью вид невероятно прекрасен.
— Получилось очень наглядно, экскурсовод показывает где, какая улица, как они раньше назывались. Рассказывали про Кривощеково, про другие районы, — рассказывает наш корреспондент с места событий.
Экскурсия с высоты.Фото: Даба ДАБАЕВ
Фото: Даба ДАБАЕВ
Также в эту Ночь музеев в Новосибирск приехал художник Вася Ложкин, он презентовал для широкой публики свою выставку и раскрыл «код котиков».
ИСТОЧНИК KP.RU