Массовая драка в поезде «Новосибирск — Барнаул»: задержаны 12 человек

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-18T17:41:18+03:00

По словам сотрудников транспортной полиции, участников было больше, но они успели убежать

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Путь из Новосибирска в Барнаул сегодня для многих пассажиров поезда стала «запоминающимся». Прямо в вагоне подвыпившие люди устроили массовую драку, в ней участвовало 14 человек.

— Особого повода никто не называет, это была личная неприязнь на фоне алкогольного опьянения, — рассказывают в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федерального округу.

В Барнауле поезд встречали люди в форме, 12 участников конфликта удалось задержать, еще двое успели скрыться, они успели сойти с поезда чуть раньше. Об этом полицейским рассказали другие пассажиры. Сбежавших будут искать, их также привлекут к ответу. Задержанных уже отправили на медицинское освидетельствование. Все участники драки понесут наказание.

— Серьезных травм нет, за медицинской помощью никто не обращался, никто не госпитализирован, — добавили в транспортной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU