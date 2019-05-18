Массовая драка в поезде «Новосибирск — Барнаул»: задержаны 12 человек
Путь из Новосибирска в Барнаул сегодня для многих пассажиров поезда стала «запоминающимся». Прямо в вагоне подвыпившие люди устроили массовую драку, в ней участвовало 14 человек.
— Особого повода никто не называет, это была личная неприязнь на фоне алкогольного опьянения, — рассказывают в пресс-службе управления на транспорте МВД по Сибирскому федерального округу.
В Барнауле поезд встречали люди в форме, 12 участников конфликта удалось задержать, еще двое успели скрыться, они успели сойти с поезда чуть раньше. Об этом полицейским рассказали другие пассажиры. Сбежавших будут искать, их также привлекут к ответу. Задержанных уже отправили на медицинское освидетельствование. Все участники драки понесут наказание.
— Серьезных травм нет, за медицинской помощью никто не обращался, никто не госпитализирован, — добавили в транспортной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU