Пыталась защитить дочку: многодетную маму оштрафовали на 6 тысяч за то, что она набросилась на восьмиклассницу
Сама история началась еще в марта: в школе села Егоровка Болотнинского района местный повар набросилась на восьмиклассницу: отругала ее, даже ее толкнула. А все из-за того, что девочка обидела ее дочку. В свою очередь школьница уверяет: дочка повара обидела ее сестру. Казалось бы обычные школьные разборки закончились в суде: мама восьмиклассницы написала заявление на повара.
- Меня оштрафовали на 6000 рублей, - говорит повар Ольга. - Для моей семьи эта сумма большая: я в одиночку воспитываю восьмерых детей, а из-за этой истории осталась без работы (женщина уверяет, что ее заставили написать заявление об увольнении). Сейчас мы живем только на детские пособия: хорошо, хоть немного выручает собственный огород.
Однако впереди еще один суд: теперь уже оштрафованный повар подала в суд на маму восьмиклассницы: она, как уверяет Ольга, позже тоже учинила с поваром разборки.
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ИСТОЧНИК KP.RU