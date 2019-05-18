2019-05-18T16:59:58+03:00
Общество

Пыталась защитить дочку: многодетную маму оштрафовали на 6 тысяч за то, что она набросилась на восьмиклассницу

Сибиряка уверяет, что сейчас нигде не работает, и для нее эта сумма почти неподъемная
Татьяна СОЛОВОВА
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Школьные разборки закончились в суде. Фото: Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nskШкольные разборки закончились в суде. Фото: Фото: Инцидент Новосибирск\https://vk.com/incident_nsk
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Сама история началась еще в марта: в школе села Егоровка Болотнинского района местный повар набросилась на восьмиклассницу: отругала ее, даже ее толкнула. А все из-за того, что девочка обидела ее дочку. В свою очередь школьница уверяет: дочка повара обидела ее сестру. Казалось бы обычные школьные разборки закончились в суде: мама восьмиклассницы написала заявление на повара.

- Меня оштрафовали на 6000 рублей, - говорит повар Ольга. - Для моей семьи эта сумма большая: я в одиночку воспитываю восьмерых детей, а из-за этой истории осталась без работы (женщина уверяет, что ее заставили написать заявление об увольнении). Сейчас мы живем только на детские пособия: хорошо, хоть немного выручает собственный огород.

Однако впереди еще один суд: теперь уже оштрафованный повар подала в суд на маму восьмиклассницы: она, как уверяет Ольга, позже тоже учинила с поваром разборки.

Избиение ученицы работницей школы под Новосибирском..

ИСТОЧНИК KP.RU

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