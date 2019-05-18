2019-05-18T15:54:46+03:00
Дом. Семья

Море счастья: посмотрите, как радуются собаки, впервые оказавшиеся на пляже

Новосибирские волонтеры отвели своих питомцев в «Бегринскую рощу» и поделились забавными снимками
Татьяна СОЛОВОВА
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Собаки от пляжа были в восторге. Фото: «Кошкино лукошко».Собаки от пляжа были в восторге. Фото: «Кошкино лукошко».
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Волонтеры из новосибирского приюта «Кошкино лукошко» решили сделать необычный подарок для своих хвостатых подопечных: отвезли их на пляж в парке «Березовая роща». Правда, без сложностей поездка не обошлась:

В такой компании на пляже куда веселей. Фото: «Кошкино лукошко».

В такой компании на пляже куда веселей. Фото: «Кошкино лукошко».

- Прежде всего, не хватило машин: две собаки, к сожалению, остались в приюте, - рассказывает Алена Мезенцева, руководитель приюта «Кошкино лукошко». – Еще было непросто научить щенков которые первый раз в жизни увидели поводок, на нем гулять.

Погулять на свежем воздухе хвостатые не против! Фото: «Кошкино лукошко».

Погулять на свежем воздухе хвостатые не против! Фото: «Кошкино лукошко».

Но зато на пляже эмоций у животных, многие из которых впервые увидели воду, было хоть отбавляй:

Кое-кто даже с удовольствием искупался. Фото: «Кошкино лукошко».

Кое-кто даже с удовольствием искупался. Фото: «Кошкино лукошко».

- Морды наши шлепали по воде, объелись вкусняшками, наигрались, набегались, - описывпет реакцию животных Алена и добавляет: - Конечно же мы за собой убирали, ещё и другим замечания делали и вручали пакетики.

Понежиться у воды - тоже отличная идея. Фото: «Кошкино лукошко».

Понежиться у воды - тоже отличная идея. Фото: «Кошкино лукошко».

ИСТОЧНИК KP.RU

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