Море счастья: посмотрите, как радуются собаки, впервые оказавшиеся на пляже
Волонтеры из новосибирского приюта «Кошкино лукошко» решили сделать необычный подарок для своих хвостатых подопечных: отвезли их на пляж в парке «Березовая роща». Правда, без сложностей поездка не обошлась:
В такой компании на пляже куда веселей. Фото: «Кошкино лукошко».
- Прежде всего, не хватило машин: две собаки, к сожалению, остались в приюте, - рассказывает Алена Мезенцева, руководитель приюта «Кошкино лукошко». – Еще было непросто научить щенков которые первый раз в жизни увидели поводок, на нем гулять.
Погулять на свежем воздухе хвостатые не против! Фото: «Кошкино лукошко».
Но зато на пляже эмоций у животных, многие из которых впервые увидели воду, было хоть отбавляй:
Кое-кто даже с удовольствием искупался. Фото: «Кошкино лукошко».
- Морды наши шлепали по воде, объелись вкусняшками, наигрались, набегались, - описывпет реакцию животных Алена и добавляет: - Конечно же мы за собой убирали, ещё и другим замечания делали и вручали пакетики.
Понежиться у воды - тоже отличная идея. Фото: «Кошкино лукошко».
ИСТОЧНИК KP.RU