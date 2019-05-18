2019-05-18T14:24:58+03:00
Общество

Ночь музеев - 2019 в Новосибирске началась: боксер Миша Алоян стал экскурсоводом

Во время акции Ночь музеев - 2019 в Новосибирске спортсмен рассказал об истории Заельцовского района
Татьяна СОЛОВОВА
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Миша Алоян стал экскурсоводом в новосибирском музее. Фото: Мария ХАРИТ.Миша Алоян стал экскурсоводом в новосибирском музее. Фото: Мария ХАРИТ.
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Ночь музеев - 2019 в Новосибирске началась с одной из самых необычных экскурсий: ведь гидом стал не кто иной, как прославленный боксер Миша Алоян. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, двукратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, чемпион Европы в 16.30 встречал гостей в музее «Заельцовка».

Экскурсия у спортсмена была авторская, поэтому он старался подойти к своему рассказу неформально. Он не только рассказывал об истории города, но и рассказал про свой путь в спорте.

- Я никогда не был боязливым: мой самый первый год состоялся в пять лет, - поделился Миша Алоян, а потом признался в любви к столице Сибири. - Нас воспитывает общество, и мне посчастливилось, что я оказался в Новосибирске: это моя малая родина.

После лекции спортсмен пообщался с участниками экскурсии и всем желающим раздал автографы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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