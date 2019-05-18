Меха горят: в Новосибирске ликвидируют пожар повышенного ранга сложности
В Новосибирске на улице Декабристов пожарные ликвидируют пожар повышенной сложности. Горят складские помещения в промышленной зоне города, это двухэтажное здание. На место выехали 9 автоцистерн, 4 поливомоечные машины.
— Пожар локализован и открытое горение ликвидировано на кровле и втором этаже здания — в цехе по производству и хранению меховых изделий. В непригодной для дыхания среде работали четыре звена газодымозащитников, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.
Тушение пожара контролируют сотрудники главного управления ведомства, на месте находятся пожарные из разных подразделений города. Причина возгорания пока не известна, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Главная сложность - задымление. Фото: ГУ МЧС по НСО
На месте - 9 автоцистерн. Фото: ГУ МЧС по НСО
ИСТОЧНИК KP.RU