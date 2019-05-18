2019-05-18T11:44:16+03:00
Происшествия

Меха горят: в Новосибирске ликвидируют пожар повышенного ранга сложности

О погибших информации пока нет
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске ликвидируют сложный пожар. Фото: ГУ МЧС по НСОВ Новосибирске ликвидируют сложный пожар. Фото: ГУ МЧС по НСО
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В Новосибирске на улице Декабристов пожарные ликвидируют пожар повышенной сложности. Горят складские помещения в промышленной зоне города, это двухэтажное здание. На место выехали 9 автоцистерн, 4 поливомоечные машины.

— Пожар локализован и открытое горение ликвидировано на кровле и втором этаже здания — в цехе по производству и хранению меховых изделий. В непригодной для дыхания среде работали четыре звена газодымозащитников, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Тушение пожара контролируют сотрудники главного управления ведомства, на месте находятся пожарные из разных подразделений города. Причина возгорания пока не известна, сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Главная сложность - задымление. Фото: ГУ МЧС по НСО

Главная сложность - задымление. Фото: ГУ МЧС по НСО

На месте - 9 автоцистерн. Фото: ГУ МЧС по НСО

На месте - 9 автоцистерн. Фото: ГУ МЧС по НСО

ИСТОЧНИК KP.RU

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