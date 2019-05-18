Вся в маму: собачке Лены Лениной нарисовали прическу, как у хозяйки
У милого йорка волосы встали дыбом, но не надо пугаться, это всего лишь «фотошоп». Лена Ленина обзавелась любимцами — йоркширскими терьерами — два года назад. Любимицу Леопольду светской львице подарил Борис Грачевский, еще одного щенка вручил Андрей Малахов. Теперь любительницу высоких причесок можно часто встретить в компании симпатичного песика. Поклонники образов Лениной решили придать образу дамы с собачкой немного сатиры и «наколдовали» нехитрым способом фотожабу. Лена юмор оценила и поделилась картинкой на своей официальной страничке в Инстаграм. В кадре она сама с высокой прической, а на руках Леопольда с точно таким же «кораблем» на голове.
— Посмотрите на Леопольду! Она стала звездой, и про нее в интернете стали делать фотожабы, — радуется успеху своей подопечной Лена Ленина.
Подписчики юмор оценили:
— Вся в маму.
— Леопольда с такой прической звезда.
— Ну не зря же говорят, что питомцы становятся похожими на своих хозяев!
— Эта собачка готова ко всему, — пишут поклонники и ставят лайки.
ИСТОЧНИК KP.RU