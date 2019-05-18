2019-05-18T08:12:22+03:00
Звезды

Вся в маму: собачке Лены Лениной нарисовали прическу, как у хозяйки

Фанаты одобрили новый образ Леопольды
Екатерина КОМЯКОВА
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Лена Ленина с Леопольдой на этой картинке очень похожи. Фото: instagram.com/lenaleninaofficialЛена Ленина с Леопольдой на этой картинке очень похожи. Фото: instagram.com/lenaleninaofficial
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У милого йорка волосы встали дыбом, но не надо пугаться, это всего лишь «фотошоп». Лена Ленина обзавелась любимцами — йоркширскими терьерами — два года назад. Любимицу Леопольду светской львице подарил Борис Грачевский, еще одного щенка вручил Андрей Малахов. Теперь любительницу высоких причесок можно часто встретить в компании симпатичного песика. Поклонники образов Лениной решили придать образу дамы с собачкой немного сатиры и «наколдовали» нехитрым способом фотожабу. Лена юмор оценила и поделилась картинкой на своей официальной страничке в Инстаграм. В кадре она сама с высокой прической, а на руках Леопольда с точно таким же «кораблем» на голове.

— Посмотрите на Леопольду! Она стала звездой, и про нее в интернете стали делать фотожабы, — радуется успеху своей подопечной Лена Ленина.

Подписчики юмор оценили:

— Вся в маму.

— Леопольда с такой прической звезда.

— Ну не зря же говорят, что питомцы становятся похожими на своих хозяев!

— Эта собачка готова ко всему, — пишут поклонники и ставят лайки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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