2019-05-18T05:47:45+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 18 мая потеплеет до 21 градуса

Какая будет погода в Новосибирске на день 18 мая
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирск снова пришло потепление.В Новосибирск снова пришло потепление.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 18 мая, по данным гидрометцентра, ожидается потепление, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер будет дуть южный со скоростью 4 метра в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Сохранится переменная облачность, осадков не предвидится.

Прогноз по области немного отличается:

— Переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха от 14-16 до 24 градусов тепла, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

В тоже время в воскресенье в Новосибирске будет еще теплее, до 23 градусов, но при этом возможна гроза.

По прогнозу портала Яндекс.Погода, сегодня в Новосибирске ожидается до 18 градусов, завтра до 19. С понедельника немного похолодает, 14-15 градусов, но теплая погода должна вновь вернуться к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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