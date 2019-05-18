Погода в Новосибирске на день: 18 мая потеплеет до 21 градуса

СЕГОДНЯ 05:47 2019-05-18T05:47:45+03:00

Какая будет погода в Новосибирске на день 18 мая

Изменить размер текста: A A

Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 18 мая, по данным гидрометцентра, ожидается потепление, днем воздух прогреется до 21 градуса. Ветер будет дуть южный со скоростью 4 метра в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду. Сохранится переменная облачность, осадков не предвидится.

Прогноз по области немного отличается:

— Переменная облачность, без осадков, днем по северо-западу местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха от 14-16 до 24 градусов тепла, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

В тоже время в воскресенье в Новосибирске будет еще теплее, до 23 градусов, но при этом возможна гроза.

По прогнозу портала Яндекс.Погода, сегодня в Новосибирске ожидается до 18 градусов, завтра до 19. С понедельника немного похолодает, 14-15 градусов, но теплая погода должна вновь вернуться к выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU