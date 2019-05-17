Ушел с детской площадки: в Новосибирске пропал 6-летний мальчик

СЕГОДНЯ 20:30 2019-05-17T20:30:50+03:00

Исчезнувший был одет в синюю куртку, джинсы и черную шапку

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В пятницу, 17 мая, помощь полицейских и волонтеров понадобилась в Заельцовском районе - там пропал 6-летний мальчик - Эрдем Норбоев.

- В девятом часу вечера ребенок ушел с детской площадки по улице Тимирязева: ребенок пришел туда без взрослых. В тот момент на площадке ещё были люди, - сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт»

На месте сейчас работает полиция и поисковики: они прочесывают местность и пытаются отыскать мальчика.

- Приметы ребенка такие: рост: 120 сантиметров, худощавое елосложение, карие глаза, черные волосы, - описывают ребенка волонтеры. - Был одет в синюю пеструю куртку, темно-синие джинсы, темные ботинки, темную шапку.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения Эрдема или видел его, просят обратиться в полицию по тел. 02 или позвонить на горячую линию отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU