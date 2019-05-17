«Ей не нужно прощение»: против педагога, велевшего мигрантке выучить русский, могут закрыть уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-17T16:01:36+03:00

На этом настаивает прокуратура, но сама учительница требует, чтобы суд ее не простил, а оправдал

Изменить размер текста: A A

В Болотнинском районе Новосибирской области ветеран труда, отработавшая в школе 40 лет, попала под следствие после родительского собрания. На нем учителя и мамы детей решали, каким должно быть меню в школьной столовой. Родительница одной из девочек (семья мигрировала в Новосибирск из Узбекистана) попросила, чтобы ребятишек кормили пловом и лагманом. Учительнице русского Наталье Ивановне идея показалась абсурдной. Слово за слово и между родительницей и педагогом вспыхнул конфликт. Учитель во время ссоры сказала мигрантке выучить русский язык и назвала ее хамкой.

— Вскакивает и начинает на меня кричать: «Пошла вон отсюда!» У меня шок, у всех шок, — описывает Наталья Ивановна накал страстей.

Из-за слова «хамка» педагога оштрафовали на 2 тысячи рублей. А за совет учить русский — вообще отдали под суд по экстремистской статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии». Уже больше года прокуратура пытается доказать вину учительницы. Но на последнем заседании гособвинение сдалось.

- Она вскакивает и начинает на меня кричать: «пошла вон отсюда!». Как разгорелся конфликт между учительницей и иностранкой. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— Были прения сторон. И государственный обвинитель ходатайствовал о прекращении уголовного преследования в связи с декриминализацией уголовной статьи, — рассказал «КП»-Новосибирск» Василий Ерюков, представитель организация «За права человека». — Но учительнице не нужно прощение. Она настаивает на прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступления. Ей это нужно, чтобы потом можно взыскать с государства все расходы — на адвоката и так далее.

Встанет суд на сторону прокуратуры или учительницы, будет известно 20 июня. На эту дату назначили приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мучают бедную учительницу»: педагога, велевшего мигрантке выучить русский, судят за экстремизм

Свидетели, оказывается, дали показания, что звучала грубость и по-жестче. Мол, преподаватель заставляла узбекскую женщину говорить по-русски и называла чуркой.

- Я никого не заставляла говорить по-русски! – Клянется учительница. Признается, что может чего-то не помнить, но уверяет, что не оскорбляла иностранку. - Директор говорит: «Вы сказали, научись говорить по-русски». Я не помню, возможно, сказала. Но разве я что-то сказала неправильно? Мы находимся на территории России. Я всю жизнь на нищенскую учительскую зарплату воспитывала у детей любовь к русскому языку (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU