2019-05-17T15:59:08+03:00
Общество

Научат рукопашному бою и казачьей гимнастике: новосибирцев зовут на фестиваль традиционного воинского искусства

А еще на мероприятии пройдут мастер-классы по метанию ножей
Татьяна СОЛОВОВА
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В фестивале поучаствуют подростки-патриоты и их наставники. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.В фестивале поучаствуют подростки-патриоты и их наставники. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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В субботу, 18 мая, в Новосибирской области пройдет 19-ый фестиваль традиционного воинского искусства, посвященный памяти князя Бориса Голицына. О том, какие задания приготовили для участников, рассказал Максим Безбородов, сотрудник Центра патриотического воспитания Новосибирской области.

- На фестивале сибиряков ждет турнир традиционной воинской культуры, несколько мастер-классов и тренингов: к примеру, по рукопашному бою, казачьей гимнастике, метанию ножей и школе выживания, - подчеркнул Максим Безбородов. - В них примут участие руководители и курсанты военно-патриотических объединений, клубов традиционной воинской культуры, казачьих корпусов и классов, школ и секций русского рукопашного боя, специалисты по русской культуре, ветераны локальных войн.

Начнется мероприятие в 10.00 в селе Криводановка по адресу ул. Садовая, 26.

ИСТОЧНИК KP.RU

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